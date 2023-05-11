Bakan Varank: "Terör örgütlerinin bu ülkede at koşturmasına müsaade etmeyelim"

Seçim çalışmalarını aday olduğu Busa'da tüm hızıyla sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın tarihi ilçesi İznik'te halkla buluştu. Buluşmaya yerli otomobil Togg ile gelen Bakan Varank, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Burada vatandaşlara seslenen Varank, "Türkiye çok zorlu bir coğrafyada bulunuyor. Etrafımız ateş çemberi. Biz Türkiye gemisini bu dalgalı denizde, bu fırtınada ileriye götürmek için, rotasından saptırmamak için bir kaptana ihtiyacımız var.

Türkiye'nin hatta dünyanın en tecrübeli, en başarılı, en cesur, milletiyle beraber bir kaptana ihtiyacımız var. İşte o Recep Tayyip Erdoğan. Takımın kaptanı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama takımın oyuncuları var. Onun yol arkadaşları var. Onun dava arkadaşları var. Takımda ona destek olmaya çalışan arkadaşları var. Onun için ben sizlerden bir söz daha almak istiyorum. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nı da büyük bir oy oranıyla tekrar mecliste iktidar yapmaya var mıyız, Sandıkları patlatmaya var mıyız? dedi.

"TERÖRÜN AT KOŞTURMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Türkiye'nin otomobili TOGG üzerinden muhalefeti eleştiren Varank, şunları söyledi: 'Aslında baktığınızda biz, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep taş üstüne taş koymanın derdinde olduk. Yatırımların derdinde olduk. Projelerin derdinde olduk. Ama biz ne zaman iyi bir iş yapmaya kalksak, biz ne zaman yol yürümeye çalışsak, biz ne zaman yatırımlar yapmaya çalışsak, bizim karşımıza hep birileri dikildi. Biz ak dedik, onlar kara dedi. Biz doğru dedik, onlar yanlış dedi. Biz büyük dedik, onlar küçük dedi. Biz ne yapmak istesek karşımıza dikildiler. İşte buraya neyle geldim, Türkiye'nin otomobiliyle geldim. Türkiye'nin otomobilinin hikayesi bizim 21 yıllık hikayemize çok benziyor. Tam 177 Bin vatandaşımız, 60 Bin lira kapora yatırdı. Bu araçları almak için sıraya girdi. Şimdi araçlar yollarda geziyor. Şu anda terörle mücadelede İHA'lar, SİHA'larla, geliştirdiğimiz milli savunma sanayiyle hamdolsun Türkiye'de terörün kökünü kazıdık.

Artık terörle mücadeleyi biz ülkemizin sınırları içinde beklemiyoruz, terörist neredeyse ininde buluyoruz, hallediyoruz ve hamdolsun terörle mücadelemizde o Kandil'i de başlarına yıkacağız. Bu yedili koalisyon var ya, bu kirli pazarlıkları o kadar ileriye götürdüler ki artık sadece kendi içinde pazarlık yapmıyorlar. Terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. PKK'yla pazarlık yapıyorlar. FETÖ'yle pazarlık yapıyorlar. PKK'nın sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. Bu pazarlıkları, kirli pazarlıkları yapıyorlar. Ama bizim aziz milletimiz terör örgütlerinin bu ülkede sesinin çıkmasına müsaade eder mi? Terör örgütlerinin bu ülkede at koşturmasına müsaade eder mi? Etmez. Onun için 14 Mayıs çok önemli. Siz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durduğunuz için karada Togg'u yürütüyoruz. Denizde TCG Anadolu'yu yüzdürüyoruz. Havada Kızılelma'yı uçuruyoruz. Uzayda İmece uydusunu gönderiyoruz. İşte bunların hepsi birer başarı. Ama bu başarılar kendi kendine gelmiyor. Sağlam bir irade lazım. Adam gibi adam lazım. Onun arkasında da dimdik duran aziz bir millet lazım. Bunu yaptığımızda işte Türkiye'nin üstesinden gelemeyecek hiçbir şey olmaz' dedi.