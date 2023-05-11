Bakanı Soylu: Amerika’nın talimatıyla Türkiye’de kaset kumpaslarına giriyorlar

Şişli Kuştepe Pazar Yeri'nde vatandaşlara hitap eden Soylu, Gezi Parkı odaklı olaylarda Türkiye'de faizin 4 puan olduğunu söyledi.

İMF borcunun o dönem neredeyse bitmekte olduğunu, yine o dönem Türkiye'nin büyük projeler için atağa geçtiğini ancak büyük projelerin akamete uğratıldığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir pusula verdiler. Dediler ki, 'Eğer sen koltukta kalmak istiyorsan, başbakan olmak istiyorsan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın.' Tayyip Erdoğan yaptı mı? Dediler ki 'Sen koltukta kalmak istiyorsan İstanbul Havalimanı'nı yani dünyanın en büyük havalimanını yapmayacaksın.' Tayyip Erdoğan yaptı mı? Dediler ki 'Tayyip Erdoğan sen eğer koltukta kalmak istiyorsan Mersin'de nükleer santrali yani bizim kendi enerjimizi kendimizin yapacağı, dışarıya para ödemeyeceğimiz, boynumuzun bükük kalmayacağı Mersin Nükleer Santrali'ni yapmayacaksın.' Birinci etabını yaptı, bitirdi mi? Dediler ki, 'Marmaray yapmayacaksın, yaptı mı? Avrasya yapmayacaksın, yaptı mı? Yaptı." diye konuştu.

Soylu, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi sonrası, "Bunu Amerika yaptırdı" demesi üzerine ABD'nin iki defa kendisini istenmeyen adam ilan ettiğini kaydetti.

ABD'de mallarına el koyulduğunu aktaran Soylu, "Benim Amerika'da malım yok. Meğer unutmuşum Amerika'da bir malımız varmış. Malın ne olduğunu anladınız değil mi? Sonra çıktım dedim ki, 'Amerika'da bir malımız var o da FETÖ, onu da alacağız inşallah.' Hala halt karıştırıyorlar. Hala Amerika'nın talimatıyla beraber Türkiye'de kaset kumpaslarına giriyorlar. 13 yıl, 12 yıl önceki kaset kumpasları... Hala siyasete müdahale etmeye çalışıyor. Biden, Amerika diyor ki, 'Darbeyle yaptık olmadı, bu sefer seçimle yapacağız.' Peki Muharrem İnce'ye yaptıkları nedir? Bunların utanmaları yok. Bunların burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör devleti kurdurmamak için Pençe Kilit, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının yapıldığını anımsatan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orada bir tek terörist bırakmadığını, askerlerin oraları silip süpürdüğünü söyledi.

"BU ÜLKENİN DAĞLARINDA BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK"

Daha sonra Mecidiyeköy'de bulunan Sivas Çınarlı Vakfını ziyaret eden Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, sel afetleri, Antalya'daki orman yangınları gibi büyük badireler atlattığını anlattı.

Terörle mücadele hakkında bilgi veren Soylu, "29 Ekim 2023 tarihinde Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak Allah'ın izniyle. Sayı 83'e düştü. Şunu ifade edeyim; sadece bu ülkenin dağlarında değil, Suriye ve Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de toz zerreciği kadar bir tek terör yuvası kalmayacak. hepsini dağıtacağız." diye konuştu.