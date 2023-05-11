Başkan Erdoğan paylaştı: Gençler sordu ben cevapladım! Bu akşam 21.00’de

"GENÇLER SORDU BEN CEVAPLADIM... BU AKŞAM 21.00'DA..."

Her görüşten gencin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan'ın bu programı bu akşam 21.00'da yayınlanacak. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Gençler sordu, ben cevapladım. Bu akşam 21.00'de TV kanalları ve sosyal medya hesaplarımızda..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı | Video