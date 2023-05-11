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Giriş Tarihi: 11.5.2023 12:01 Son Güncelleme: 11.5.2023 12:26

Başkan Erdoğan paylaştı: Gençler sordu ben cevapladım! Bu akşam 21.00'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan'ın programı bu akşam 21.00'da televizyon kanallarında yayınlanacak.

Başkan Erdoğan paylaştı: Gençler sordu ben cevapladım! Bu akşam 21.00’de

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine, vatandaşla buluşmalarına devam ediyor. Başkan Erdoğan son olarak gençlerle bir araya geldi.

"GENÇLER SORDU BEN CEVAPLADIM... BU AKŞAM 21.00'DA..."

Her görüşten gencin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan'ın bu programı bu akşam 21.00'da yayınlanacak. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Gençler sordu, ben cevapladım. Bu akşam 21.00'de TV kanalları ve sosyal medya hesaplarımızda..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı | Video

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Başkan Erdoğan paylaştı: Gençler sordu ben cevapladım! Bu akşam 21.00'de
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