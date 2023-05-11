Başkan Erdoğan’dan seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı’nı Kürt kardeşlerimin desteğiyle inşa edeceğiz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BUNLARDAN GERİYE GİDİŞE KESİNLİKLE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"Sevgili Kürt kardeşlerim. Bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik.

Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık. Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz.

Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur; fakat Türkiye'ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır.