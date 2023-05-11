Binalı Yıldırım’dan Muharrem İnce’ye destek

Binalı Yıldırım, partisinin Konya İl Başkanlığında basın mensupları bir araya geldi. Yıldırım son dönemlerde hakkında bazı iddialar ortaya atılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye destek açıklamalarında bulundu. Bunun bir FETÖ taktiği olduğunu belirten Yıldırım, "Bu ve buna benzer olayları biz daha öncede yaşadık. 17-25'te yaşadık, daha önce rahmetli Baykal'ın olayında gördük. Bunların tamamı FETÖ taktikleridir. İnsanların itibarını yok etmeye yönelik faaliyetlerdir. Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz. Muharrem İnce'ye uzun zaman siyasi baskı, mahalle baskısıyla yıldırmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca da bilindik okyanus ötesi FETÖ yöntemleri ile iftiralara başvurmaktan da çekinmediler. Bizim tavsiyemiz Sayın İnce'nin bunlara aldırış etmemesi mücadelesine aynen devam etmesidir. Şahsını yapılanları şiddetle kınıyorum. Siyaset bel altından yapılmamalıdır. Siyasetinde bir ahlakının olduğunu herkeste bilmelidir" ifadelerini kullandı.

'HDP'YE FETÖ'YE NE SÖZ VERDİNİZ?'

Binalı Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanır açıklanmaz bir gelişme yaşandı. Kandil'den bölücü terör örgütünün dağ kadroları ardı ardına destek açıklamaları yapmaya başladı. Yetmedi PYD, YPG'de bu koroya katıldılar. E onlar yapar biz durur muyuz diyen FETÖ'cüler de var gücüyle destek açıklamaları yapmaya başladılar. Hedef ne, Sayın Erdoğan'ı bu sefer indireceğiz, Millet İttifakı adayını seçtireceğiz. Bu durum milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Millet İttifakı adayı panikledi. Dağ kadrolarına 'Aman yavaş olun, bizin bu açıklamanız bize zarar veriyor, biz sizin desteğinizi biliyoruz biraz sabırlı olun' diye haber yolladılar. Israrla PKK'dan HDP'den, FETÖ'cülerden destek almıyoruz gibi cümleler kullanıyorlar. 40 bin şehidimiz var. 15 Temmuz'da 251 vatan evladı o gece şehadet şerbeti içti. Toplum sizden, 'Terör örgütleri ile seçime yönelik bir ilişkiniz var mı, HDP'ye FETÖ'ye hangi sözleri verdiniz?' bunların yanıtlarını bekliyor. Israrla biz bir şey konuşmadık diyorlar. Onlarda ısrarla bu ya siz açıklayın yada biz açıklayalım diyorlar. Eğer bu dediklerinizi 14 Mayıs'tan sonra yerine getirmezseniz, biz dünyayı size dar ederiz diyerek tehditte bulunuyorlar. Sizinkilerde ses seda yok" dedi.

Terörü ülke topraklarından kazıdıklarını da ifade eden Yıldırım, "Biz bunları çoktan halettik. Terörün topraklarımız içinden kazıdık attık. Güney sınırlarımızda Amerika'ya rağmen bir güvenlik şeridi oluşturduk. Bir terör devleti kurulmasının önüne geçtik. Bütün bunlar ortadayken bütün kazanımları yok etmek ve Türkiye'yi tekrar terörle anılan yatırımların yapılmadığı, kalkınmasının geciktirildiği bir sürece sürüklemek istiyorlar. Bu seçim diğer seçimlerden ayrışan çok daha önemli bir seçim olduğunu görüyoruz" diye konuştu.