Davutoğlu’nun memleketinde Gelecek Partisi’ne şok! Esnaf çarşıdan kovdu

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, hem liderler hem de parti mensupları sahada seçim çalışmalarını sürdürüyor. 7'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Partisi Konya teşkilatı da esnaf ziyaretindeydi. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun memleketinde esnafları dolaşan partililer büyük bir şok yaşadılar. Umduğunu bulamayan Gelecek Partilileri esnaf 'Ne işiniz var burada?' diyerek çarşıdan kovdu.

'SELO'YA ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER BİZDEN DEĞİL'

Koalisyonun HDP ve PKK ile işbirliği yapmasına tepki gösteren esnaf, 'PKK ile işbirliği yapanlar, Selo'ya özgürlük isteyenler bizden değil. PKK'yla iş tutanlar defolun gidin. Sonuna kadar reis, ölümüne reis' diye bağırarak tepkilerini ortaya koydu. Ortalığı sakinleştiremeyen partililer daha sonra hızlıca bölgeden ayrıldı.

'BİR SELAM VERİRİM BÜTÜN ANADOLU'YU AYAĞA KALDIRIRIM'

Geçmişteki bir konuşmasında, 'Anadolu'ya çıkarım ve sadece 'Esselamun Aleyküm' derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz' diyen Ahmet Davutoğlu'nun partisi, memleketinde terör örgütleriyle kurulan ittifaktan dolayı tepkilerin odağı olmuştu