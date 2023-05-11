Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonları ilk gününde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

2023 yılı İlkbahar-Yaz dönemi operasyonlarının ilki olan "Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Diyarbakır-Lice Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç" operasyonu, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 579 personelin katılımıyla başlatıldı.

2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

J-İHA/J-SİHA destekli olarak icra edilen operasyonun ilk gününde, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularıyla teröristler arasında yaşanan çatışmada (2) terörist, (1) M-16 piyade tüfeği ve (1) AK-47 piyade tüfeği ile birlikte etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



EREN HUZUR İLKBAHAR-YAZ KAPSAMINDA 9 BİN 222 OPERASYON İCRA EDİLECEK

Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonları 01 Ekim 2023 tarihine kadar devam etmesi planlanırken Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9 bin 222 operasyon gerçekleştirilecek.

EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARINDA 205 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarında; 44'ü ölü olmak üzere toplam 205 terörist etkisiz hale getirilirken, PKK terör örgütüne ait 601 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, 306 adet silah, 427 adet el bombası, 196 adet mayın/EYP, 1.691 kilo patlayıcı madde, 141 bin 638 adet değişik çapta mühimmat, bin 160 adet tüp, 10 milyon kök kenevir, 1 milyon 800 bin kök skunk bitkisi, 19 ton esrar, 21 adet jeneratör, 70 adet dürbün, 18 adet güneş paneli ve 16 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.