HDP’li aday, kirli pazarlığı anlattı: Türkiye’de de Rojava talebi

HDP'nın Van milletvekili adayı Sinan Çiftyürek, Kılıçdaroğlu ile yapılan kirli pazarlığa işaret eden yeni açıklamalarda bulundu. Çiftyürek, sözde Kürdistan'a statünün güvence altına alınmasını istediklerini belirterek, "Sloganımız Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük" dedi. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın elebaşlarının kapalı kapılar ardında hangi karanlık pazarlıkları yaptığı ve ne sözler verildiği yapılan açıklamalarla bir bir ortaya çıkıyor.HDP'nin Van milletvekili adayı Sinan Çiftyürek, Erbil merkezli Rudaw TV'ye verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Sinan Çiftyürek, özetle şu ifadeleri kullandı: "Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı çok önemli bir ittifak. 9 siyasi parti ve örgüt bu ittifakta yer alıyoruz. Deklarasyonumuzda 5 önemli madde yer alıyor. Birincisi; Kürdistan'a statü istiyoruz. Güney'de resmi bir statü var. Rojava'da bir statü var. Kuzey statüsüz kalamaz. Sloganımız 'Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük'. Belirttiğimiz statü kavramının içerisini şu aşamada tek tek dolduramayız, nasıl olacağını belirleyemeyiz, herhangi bir isim veremeyiz. Ancak coğrafik bir statü olmalıdır. Bu statü Güney modeli mi Rojava modele mi olur? Belediyeler üzerinden mi olur? Şimdiden belirlememiz mümkün değil."