İBB itfaiyesinde terör tartışması! PKK sempatizanı itfaiye personeli şikayet edildi

Haberlerde terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik haberin ardından merdiven operatörü personel ile Ekrem Memiş arasında sohbet başladı. Vatansever merdiven operatörünün Memiş'e "Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu sorması üzerine Memiş, PKK'lı teröristleri kastederek "O kişilerin sayılarının artması lazım. Türk Bayrağına ne gerek var?" cevabını verdi.

Merdiven operatörü olan İtfaiye eri ise "O zaman vatan bölünse Güneydoğu'ya gidecek misin?" şeklinde soru sorarak cevap verdi. Bunun üzerine Memiş ise "Biz daha Ankara ve İstanbul'u alacağız" diyerek cevap vermesi üzerine ikili arasında argo içerikli tartışma başladı. Atışma esnasında Memiş, "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez. Bombalar ve silahlar da senin g... girer" söyleminde bulundu. Bu tartışmaya şahit olan Ahmet Aygün, Emre Kaya, Emre Üder ve Zafer Yıldırım diğer 4 personel PKK yandaşı Ekrem Memiş'ten şikayetçi oldu. İBB İstanbul İtfaiesi Beyoğlu Grup Amirliği'ne konuyu dilekçeyle bildiren ve şikayet olan vatansever İtfaiye erleri bununla da yetinmeyip konuyu yargıya taşıdı.