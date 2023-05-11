İBB İtfaiyesi’ndeki PKK sempatizanı şikâyet edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Beyoğlu Grup Amirliği'nde görevli personel, PKK tartışması nedeniyle mahkemelik oldu. İddialara göre CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde işe alınan PKK sempatizanı Ekrem M. adlı itfaiye eri, 3 Mayıs'ta meslektaşlarıyla birlikte televizyon haberlerini izlerken, PKK ile ilgili bir habere ilişkin konuşmaya başladı. Ekrem M.'nin, 'Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun' diyen merdiven operatörüne, teröristleri kastederek, "O kişilerin sayısı artmalı. Türk bayrağına ne gerek var" gibi ifadelerle cevap verdiği ileri sürüldü. Ekrem M.'nin, "O zaman vatan bölünse Güneydoğu'ya gidecek misin?" sorusuna da "Biz daha Ankara ve İstanbul'u alacağız. PKK'ya kimse bir şey diyemez. Bombalar ve silahlar da senin g... girer" dediği iddia edildi. Bu sözler üzerine yaşanan şiddetli tartışmanın ardından 4 itfaiyeci, Ekrem M.'den şikâyetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, şikâyetçi olan itfaiyecilere mobbing yapıldığı iddiası da gündeme geldi.