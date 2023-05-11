İstanbul’un bütçesini yağmalıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesi için cumhurbaşkanlığı yardımcısı olmaları şart koşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şehirlerini bırakıp il il gezerek miting düzenliyor.Tatilleriyle gündemden düşmeyen İmamoğlu'nun seçim sürecinde, İstanbulluların beklediği hizmetlere ayırması gereken bütçeyi, farklı amaçlarla kullandığı ortaya çıktı. Seçim çalışmaları için İBB'deki görevinden yıllık izinle ayrılan İmamoğlu'nun, gittiği şehirlerde mitinge katılan vatandaşlara 1000 liralık yardım kartı dağıttığı öğrenildi. Bütçeyi seçim çalışmalarında kullanan İmamoğlu'nun kumanya kartlarına da kendi adını yazdırdığı görüldü.