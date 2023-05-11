Kılıçdaroğlu’ndan tehdit dili

Mitinglerinde 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, senelerdir toplumun tüm kesimine tehditler savuruyor. AK Parti'ye oy veren çiftçisinden esnafına, sanatçısından öğretmenine kadar herkesi tehdit eden Kılıçdaroğlu, YSK üyelerini ise "çete mensubu" olarak tanımlamıştı.Canlı yayında başörtüsünü "1 metrekarelik bez parçası" olarak ifade etti.AK Parti'ye oy veren öğretmenleri de hedef alarak, "Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem" sözüyle gündem olmuştu.YSK üyelerine ağır bir suçlama yönelten Kılıçdaroğlu, "Bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan çete mensubu sözde hâkimlerdir" diyecek kadar ileri gitti.Geçmiş yıllardaki açıklamalarında AK Partili çiftçileri de tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak" ifadelerini kullanmıştı.AK Partili esnafa da benzer bir üslupla hitap eden Kılıçdaroğlu, "Buradan esnafa da seslenmek isterim. Eğer gidip bunlara oy verirsen iki elim iki yakanda olur" sözleriyle bir başka skandala imza atmıştı.