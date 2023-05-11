Kılıçdaroğlu’nun tehdit dili! Toplumun tüm kesimine senelerdir parmak sallıyor

"Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayacağız" vaadini sık sık dile getiren Kılıçdaroğlu, geçmiş senelerde bir canlı yayında başörtüsünü "1 metrekarelik bez parçası" olarak ifade etmiş ve büyük bir skandala imza atmıştı.