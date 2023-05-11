KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! Erdoğan'dan sil "Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!

Türkiye'de bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen hiçbir ankette Kemal Kılıçdaroğlu önde değilken seçime 3 gün kala KONDA isimli şirketi son seçim anketi olarak yayınladığı grafikte adeta seçmenin aklıyla alay etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradaki farkı kapatmış gibi gösteren Konda bununla da yetinmeyip Hem Başkan Erdoğan'ın, hem Muharrem İnce'nin oylarını alıp neredeyse olduğu gibi Kılıçdaroğlu'na vererek 7'li masayı Erdoğan'ın önünde göstermeye çalıştı.
DİĞER ADAYLARIN OYLARINI SİLİP KILIÇDAROĞLU'NA EKLEMİŞLER!
Kılıçdaroğlu'na gelen anketlerde dahi kendisini önde gösteren bir çalışma yer almazken Konda'nın diğer adaylardan sildiği oyları direkt Kemal Kılıçdaroğlu'na yazması tepki çekti.
"İYİ PARTİ" OPERASYONUNA DEVAM: AKŞENER'İ BARAJ ALTINDAN ALDI 12'LERE GETİRDİ!
Konda daha önce de Anamuhalefet yolunda ilerlediği algısı yapılan İYİ Parti'yi yüzde 18-19'lara kadar çıkaran manipülatör anketlerde olduğu gibi bugün de neredeyse baraj altına kadar gerileyen Meral Akşener'in partisini "anket" kisvesi altında yüzde 12'lerin üzerine çıkardı.
ERDOĞAN'DAN YÜZDE 5 SİLİP KILIÇDAROĞLU'NA EKLEMİŞLER!
Konda akıl sınırlarını zorlayacak şekilde 1 ay önce kendi yaptıkları ankette verdikleri rakamlara bile siyasette görülmemiş bir oy devşirmesi yaparak Erdoğan'ın 5 puanını silerek direkt Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye etmişler.
KONDA'NIN YOLLARI KİMLERLE NEREDE KESİŞİYOR?
KURUCUSU ALMAN DERNEĞİNİN TEMSİLCİSİ!
KONDA kurucularından Bekir Ağırdır'ın Türkiye'de bölücü yapıları desteklemesiyle tanınan Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin Türkiye temsilciliğinde görev aldığı belirtiliyor.
KIZI HDP'DE EŞBAŞKANLIK YAPTI
KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem, HDP İstanbul İl Eşbaşkanlığı yapmıştı Ayşe Erdem hala HDP ile çalışıyor. Erdem'in "Kararsızları HDP'li yapacağız" gibi demeçleri biliniyor. O dönem Ayşe Erdem ailesinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Babam bana çok doğru bir iş yaptığımı hissettiriyor" demişti.