Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman’dan Erdoğan’a destek kararı

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİMİ KAMUOYUNA DEKLARE EDİYORUM"

14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı desteklediğini bildiren Toraman şunları kaydetti:

"Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur ittifakından yana belirliyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklare ediyorum. Memleket partisi il başkanlığı görevimden de istifa ediyorum."