Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman’dan Erdoğan’a destek kararı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntülerin FETÖ yöntemiyle servis edilmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. İnce'nin kararının ardından gözler parti tabanına çevirilirken Uşak İl Başkanı Engin Toraman'dan Başkan Erdoğan'a destek açıklaması geldi.
"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEK ZORUNDA BIRAKILDI"
Uşak İl Başkanı Engin Toraman, yaptığı yazılı açıklamada İnce'nin adaylıktan çekilme sürecine ilişkin "Genel Başkanımız Muharrem İnce, FETÖ'cü usuller kullanılarak kaset kumpası ile CHP li yöneticiler ve CHP yandaşı gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmıştır." dedi.
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİMİ KAMUOYUNA DEKLARE EDİYORUM"
14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı desteklediğini bildiren Toraman şunları kaydetti:
"Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur ittifakından yana belirliyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklare ediyorum. Memleket partisi il başkanlığı görevimden de istifa ediyorum."