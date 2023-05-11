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Giriş Tarihi: 11.5.2023 23:33 Son Güncelleme: 11.5.2023 23:39

Mesut Özil’den Başkan Erdoğan paylaşımı: “Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir”

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir paylaşım yaptı. Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları da giyen Özil paylaşımına, “Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir” notunu düştü. İşte Özil’in o paylaşımı…

Mesut Özil’den Başkan Erdoğan paylaşımı: “Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir”

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"GERÇEĞİ GÖRMEK, DOĞRU KARARLAR VERMEKTİR"

Başkan Erdoğan'ın bir konuşmasın kesit paylaşan Özil, paylaşımına, "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir. Değerini bil" notunu düştü.

Diğer yandan Özil gün içindeki paylaşımında Başkan Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı programın tanıtım videosunu alıntılayıp "Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9'u bekleyeceğiz." İfadelerini kullanmıştı.

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Mesut Özil’den Başkan Erdoğan paylaşımı: “Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir”
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