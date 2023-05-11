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Giriş Tarihi: 11.5.2023

MİT’ten Suriye’de büyük operasyon

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
MİT’ten Suriye’de büyük operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), aralarında DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 teröristi yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarında 4 teröristin yeri saptandı ve operasyonla yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi. Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi. Variş'in, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
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MİT’ten Suriye’de büyük operasyon
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