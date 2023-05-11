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Giriş Tarihi: 11.5.2023 12:18

MSB duyurdu! FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemelerde yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

MSB duyurdu! FETÖ’cüler sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında! Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! FETÖ'cüler sınırda yakalandı
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