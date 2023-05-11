PKK/KCK özel güç kurye sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, Kuzey Irak'ta PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper'i etkisiz hale getirdi. Teröristin güvenlik güçlerine yapılacak eyleme silah ve mühimmat taşırken nokta operasyonla öldürüldüğü belirtildi. 2013'te örgütün kırsal kadrolarına katılan Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper, Türkiye'de sokak eylemlerinde yer aldıktan sonra Suriye'ye geçti. Türkiye'ye yönelik birçok eylemin içerisinde yer alan terörist, 2015 sonrasında da Irak'a geçerek güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlere silah ve mühimmat taşıdı.