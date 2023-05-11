PKK’nın lojistik hücresine baskın

İstanbul'un 11 ilçesinde bölücü ve terör örgütü PKK'ya düzenlenen eşzamanlı operasyonda 16 terörist gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde geçmişte silahlı olarak faaliyetler yürüttüklerini, örgütün kırsal alanına eleman aktarımı yaptıklarını ve İstanbul'da olduklarını tespit etti. Tespitler üzerine 11 ilçede 19 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonla 16 terörist yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 9 mm çapında tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.