Son dakika: Bahçeli’den 7’li koalisyona sert tepki: Yanlarına Kandil ve Pensilvanya’yı alarak zehir saçmaktadırlar

"TEHLİKE ZİLLET İTTİFAKINDADIR"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Ordu'da CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Gelin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüne birlikte sahip çıkalım. CHP ve İYİ Parti yönetimleri yoldan çıkmıştır. Bu iki parti Türkiye muhalefetinde söz kesmiştir. Yanlarına da Kandil ve Pensilvanya'yı alarak zehir saçmaktadırlar. Tehlike zillet ittifakındadır.