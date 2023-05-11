BaşkanErdoğan, Mardin mitinginde de meydanı hıncahınç dolduran coşkulu kalabalığa hitap etti. Erdoğan şunları söyledi:Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Terörle bağı olanın milletle bağı olmaz. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz. HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz.Bu kadim topraklar üzerinde hesabı olanlar sinsi niyetlerinden hiç vazgeçmedi. Terör örgütlerinden tefecisine hepsi ellerini ovuştururak bekliyor. Allah göstermesin bu ülke bir tökezlerse topu birden tepemize binmeye hazırlanıyor. İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Türkiye'yi yeniden karanlık günlere götürmeye bunların gücü yetmez. Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız hem milletimizin değerlerine göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz.Bunu engellemek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Bay Bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? İnanın önüne beş koyun katıp şu ovaya salsanız akşam hepsini kaybedip öyle döner. Mardinli iradesini Bay Bay Kemal'e teslim eder mi? Kendi ihtirasları uğruna milleti ateşe atmaktan çekinmeyecek kadar kontrolü kaybetmiş bir şahsa benim Mardinli kardeşim güvenir mi?Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Sandıktan ümidini kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz. Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız iktidarın yolunu terör örgütleriyle işbirliğinde arayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz. 14 Mayıs'ta bir kez daha seçimimizi doğrudan yana yapıyor muyuz?Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Mardin'den rekor oy bekliyoruz. Öyle bir oy oranıyla bizim yanımızda yer alın ki Türkiye'nin üzerinden hesap yapanların aklı çıksın, öyle bir destek verin ki umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin yüzü gülsün.FırstLady Emine Erdoğan, Batman ve Mardin mitinglerindeki coşkulu kalabalığa dikkat çekti ve katılımcılara teşekkür etti. Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Bize gönül kapılarını açan Batman'a teşekkürler! Açılışını gerçekleştirdiğimiz Necat Nasıroğlu Külliyesi, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Külliyenin, gençlik ve bilim merkezleriyle birlikte kenti kucaklayan bir sosyal yaşam kompleksi olacağına yürekten inanıyorum" dedi. Emine Erdoğan, coşkulu Mardin mitingi sonrası da şunları söyledi: "İnançları, kültürleri, medeniyetleri kardeşçe bağrına basan kadim şehir Mardin! Teşekkürler Mardin!"/ SABAH