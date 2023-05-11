Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan Trabzon’a bir müjde daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Yüzyılı Vizyon Projeleri Lansman toplantısında konuştu. Toplantıya; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Meryem Sürmen, Zafer Ofluoğlu katıldı.

Seçim sürecini barış içinde ve sükunetle bitirip, Türkiye'nin geleceği için önemli bir noktayı aşacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi olacak. Bundan sonra ortak akılla uzun vadeli planlar yapacağız. Şehri Trabzon'u yaşayanlarla yönetmeye çalışacağız. Trabzon'dan alacağımız güçle birlikte hızlı bir şekilde işlerimize devam edeceğiz. Devam eden işlerimizi bir an önce bitireceğiz. Sonucunda da Trabzon kazanacak. Türkiye kazanacak" dedi.

"70 bin metrekare büyüklüğündeki Boztepe Şehir Kışlasını artık Trabzon'a kazandırdık"

Küçük sanayi sitesinin yeni alanındaki kamulaştırma işlemlerine TOKİ tarafından başlanıldığını, bunun müjdesini de kendilerine verdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Boztepe'nin üst tarafında askeriyenin kullandığı bir alan vardı. Burası geçmişte konu olmuş, ama daha sonra iş kilitlenmiş, bir yerde kalmıştı. Belediye Başkanımızla konuştuğumuzda buranın devralmasını talepte bulunduklarını ve ilerleyemediklerini söylediklerinde, hemen Milli Savunma Bakanımızı aradık. Hulusi Akar Komutanımızla beraber olağanüstü uğraştık ve 10 günlük bir kısa sürede bütün işlemleri tamamladık ve 70 bin metrekare büyüklüğündeki Boztepe Şehir Kışlasını artık Trabzon'a kazandırmış olduk. Boztepe Kışlası 70 bin metrekare çok kıymetli bir arazi. Bu araziyi en güzel şekilde yürüme yolları, spor alanları, koşu parkurlarıyla birlikte burası çok farklı bir yaşam alanı olacak. Ganita gibi, Boztepe Seyir Terası gibi burası da şehrimize değer katan çok özel bir proje. Burası için Hulusi Akar'a, Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İşte hizmet budur. Şuan protokol işlemleri de tamamlandı, kısa zamanda Büyükşehrimiz burayı elden geçirecek, fazla da yapı yapmaya gerek yok. Zaten mevcut haliyle, spor alanları açısından biraz daha zenginleştirildikten sonra şehrimize uzun yıllar hizmet edecek ve burada beraber yürüyecek, beraber koşacağız"

TRABZON'A YATIRIM KOMŞU İLLERİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Her anında Trabzon'un yanında olacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Sanayide, teknolojide, ticarette, tarımda Trabzon'un üretim gücünü arttıracaklarını dile getirdi. Trabzon'a yapılan yatırımların sadece Trabzon'da kalmadığını, özellikle komşu illerde ekonomisine katkı sağlıyor. Ankara-Sivas Hızlı tren hattı, Zigana Tüneli gibi mega projeleri de hizmete sunduk. Eski ve yeni Türkiye arasındaki farkın görüldüğünü söyledi.

SAMSUN-TRABZON-SARP HIZLI DEMİRYOLU İLE TRABZON-SARP ARASININ 70 DAKİKAYA İNECEK

Trabzon'a yapılan yatırımlara da değinen Bakan Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nın önemli kesimini açtık. Güney Çevre Yolu'nun ve Araklı-Bayburt Yolu'nun temelini attık. Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Demiryolu ile Trabzon-Sarp arasının 70 dakikaya inecek. Hafif raylı sistem projesinde de güzergahların tespit edilerek uygulama projelerine bakanlık olarak başladık. 3 yıl içinde tamamlayarak hizmete sunacağız" dedi.

MEVCUT TRABZON HAVALİMANI'NIN EKSİKLERİNİ GİDERECEĞİZ

Trabzon Yeni Havalimanı'nın denize dolgu şekilde yapılacağını, çok özel proje olacağını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Mevcut havalimanımızın terminalinde bazı eksiklikler var, onlara da önümüzdeki hafta başlıyoruz. Yan tarafa CIP yapacağız. Ayrıca, İstanbul'dan 3 tane körük getiriyoruz. Üst kattan direkt körükle uçağa binme imkanımız olacak. Dış hatlarda da gelişle gidişi birbirinden ayırarak misafirlerimize yeni havalimanımız yapılana kadar biraz daha konforlu bir hizmet vereceğiz."

Sadece ulaştırma yatırımı değil, diğer yatırımları da gündemlerinden çıkarmadıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin de çok önemli yatırımlarından bir tanesi olduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, "Burası da Şubat 2025'te Trabzon'un hizmetinde olacak. 900 yataklı olarak planlandı, ama altyapısı bin 500 yatağa kadar çıkabilecek kapasitede. Aynı anda 33 tane ameliyatın yapılabileceği hakikaten Türkiye'nin en kaliteli ve en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek. Yani burada hem karayollarımız hem demiryollarımız, raylı sistemlerimizle birlikte şehirle de bağlantısını kurduğumuz, ulaşım ihtiyaçlarını da çözdüğümüz çok önemli bir proje" şeklinde konuştu.

Trabzon'da belediyenin AK Partili yönetim olduğu için gurur duyulması gerektiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Çünkü biz bunları Ankara, İstanbul ve Adana'da CHP'li büyükşehir belediyelerinin halkına çektirdikleri zulümlerden çok iyi tanıyoruz. Bu da hafta sonu yapılacak seçimlerde de önemli bir vatandaşımız için ölçü olacak" ifadelerini kullandı.