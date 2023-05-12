15 Temmuz şehidi İlhan Varank’ın ablası seçimle ilgili taraf vurgusu: "Kurşun sıkanlarla…”

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere iki gün kaldı. Şehit aileleri ve yakınları ise 6'lı masanın ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teröre mesafe koymadığı gerekçesiyle tepki gösteriyor ve bunu her ortamda dile getiriyor.





ŞEHİD İLHAN VARANK'IN ABLASINDAN TARAF VURGUSU

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Prof. Dr. İlhan Varank şehit edilmişti. Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk de seçimlere dair tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. 15 Temmuz Derneği yöneticileri arasında yer alan Arslantürk, seçime dair değerlendirmede bulunarak tarafının hangi taraf olduğunu açıkladı. Arslantürk "Bu seçim, şehitlerin ve gazilerin tarafında olanlarla, onlara kurşun sıkan kahpelerin tarafında olanlar arasında geçecek!" ifadelerini kullandı.

FETÖ İLE ARASINA MESAFE KOYAMADI!

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi ardından HDP Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etmiş, terör örgütü PKK'nın elebaşları ise Kandil'den peş peşe açıklamalar yaparak Kılıçdaroğlu'na destek çıkmıştı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile arasına mesafe koymadığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne "tiyatro" diyerek bir söylem geliştirmesi tepkilere neden olurken, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ise KHK'lıların iade edileceğine yönelik açıklamaları tepkilere neden oldu. Hem terör örgütü PKK ve HDP'li isimlerin hem de FETÖ'cü isimlerin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklaması ise şehit ailelerini ve yakınlarının tepkisini çekti.