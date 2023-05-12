7’li koalisyonda bakanlık krizinde ikinci perde

Altılı masada aday belirleme sürecinde aylarca süren krizler sonrası şimdi de seçimler yapılmadan bakanlık krizi ortaya çıktı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerin kazanılması durumunda bakanlıkların CHP ve İyi Parti arasında dağıtılacağı açıklamalarına Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan cevap geldi. Davutoğlu, "Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak. Sayın Meral Akşener o paylaşımında, diğer partilerin bakanlık almayacağını değil, diğer partilerin CHP içinde temsil edildikleri için milletvekili oranlarına bakılacak demek istemiştir. Yol haritamız açık, buradan kimse sorun çıkacağını beklemesin" sözleriyle cevap verdi. SABAH