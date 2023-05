Babamın dağlarda mücadele ettikleriyle yol yürüyorlar

Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 22 Ocak günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan güvenlik korucusu 3 çocuk babası Nimet Encü'nün (45) ailesi SABAH'a konuştu. Fırtına Özel Operasyon Tim Komutanı Nimet Encü'nün şehit olmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "O, efsane idi" paylaşımı yapmıştı.Şehit Encü'nün küçük oğlu Ozan Encü, babasının cenaze töreninde gözyaşı dökmüştü. Törende bulunan bir komutan, Ozan'ı yanına alarak gözyaşlarını silmişti. Encü'nün şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyi arayarak başsağlığı dilemişti. Şehit Encü'nün 13 yaşındaki oğlu Ozan Encü, "Benim babam bir kahramandı" diyerek, "Şehit babam bize vatan sevgisini miras bıraktı. Babam yıllarca dağlarda terörle vatanı için mücadele etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise babamın yıllarca mücadele ettikleriyle yol yürüyor. Bu tutumu bir şehit çocuğu olarak beni çok üzüyor" ifadelerini kullandı.Encü'nün büyük oğlu Barış Encü ise, babasının 29 yıl boyunca dağlarda terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik mücadele verdiğini belirterek, "Biz devletini seven bireyler olarak yetiştik. Ne makam ne de başka bir şey, her şeyden önce vatan sevgisi gelir. Ama ne yazık ki, CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye, Türkiye'nin her köşesine yıllarca acı, gözyaşı yaşatan PKK ve HDP'nin desteğini alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı amaçlıyor. Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri ve diğerleri, şehit yakınlarının yüzüne nasıl bakacak. Irak sınırından Uludere'den tüm ülkeye seslenmek istiyorum, Pazar günü sandığa giderken, şehit çocuklarını, ailelerini ve bu vatan uğrunda şehit olanları düşünerek oy kullanın" dedi.