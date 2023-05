Bakan Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünü ne çabuk unuttu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'ya gelerek vatandaşlarla mitingde bir araya geldi. Alanya Belediye binası arkasında düzenlenen mitinge Antalya MHP Milletvekili adayı Mustafa Aksoy,Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, milletvekili adayları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Alanya'yı hiç böyle coşkulu görmemiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selem ve sevgilerini getirdim. Ne yaptıysak sizler sayesinde. Ne yaptıysak cumhuriyetin erdemleri sayesinde. New yaptıysak demokrasimizin sayesinde. Ne yaptıysak 21 yıldır vizyonuyla bize hizmet eden Erdoğan sayesinde. 21 yılda biz hizmet siyaseti yaptık. Antalya'mıza ülkemize olan hizmet aşkımız eksilmedi. Aksine arttı. Antalya ve Alanya'ya muazzam yatırımlar yaptık. Yeter mi? Yetmez. Hızla büyüyen Alanya'yı ve Antalya'yı geleceğe hazırlamalıyız. Bunun için durmadan çalışıyoruz. Manavgat'a, Alanya'ya, Gazipaşa'mıza doğal gazı getiriyoruz Bu hedeften dönmek yok. Türk yola çıktığı zaman geri dönmez. Doğal gaz ihalelerini yaptık. Karadeniz'den çıkardığımız gazımızı hemşerilerimizin evlerine girecek. Antalya, Alanya her geçen gün daha büyüyor. Her şey sizler için hem de diğer bölgelerle geçiş yolları için projeler üretiyoruz. Antalya Alanya Otoyolu 16 Haziran da ihale ediyoruz. Bu otoyolun güzergahında bir de demiryolu kuracağız. dedi

ANTALYA'YI HIZLI TRENLERLE BULUŞTURACAĞIZ

Çavuşoğlu 2 bin 805 metre olan Çayarası tünelleri bugün hizmete açıldığın ve Antalya'yı 2 farklı güzergahla hızlı trenlerle de buluşturacaklarını söyleyen Çavuşoğlu " Her ilçemize en az bir hastane ve sağlık merkez açtık. Alanya'ya 150 ilave ek yatak yapıyoruz. Antalya yatırımın da gözbebeği. Üreten çiftçinin yanında olmak, ona güç katmak için çalışıyoruz. 21 yolda 803 milyar TL destek verdik. Bunlar sayesinde. Sulama suyu bedelinin yüzde 50'sini devlet ödeyecek. Her şey çiftçimizin alın terini berekete döndürmek için yapıyoruz. Antalya ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nın 35 milyon yolcu olan kapasitesini yaptığımız çalışmalarla 100 milyon yolcu kapasitesine çıkaracağız. Gazipaşa'daki terminal binasını da büyüterek modern hala getireceğiz "diye konuştu

YASAKCI ZİHNİYETLE İLE SORUN ÇÖZÜLMEZ

Alanya'da fahiş kira artışları konusunda gerekeni, yapacaklarını kaydeden Çavuşoğlu " Önce Rus-Ukrayna savaşı, sonra deprem bir de bunun üzerine fırsatçılar oldu. Burada fırsatçıların kurnazlığı da var. Bu insani ve ahlaki değil. Bu fırsatçılığa kesinlikle izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı büyük şehirlerde memurlar kira katkısı müjdesi verdi. Alanya gibi yüksek kiranın olduğu yerlerde kira katkısı vereceğiz. TOKİ ile konut desteği verip arz-talep dengesi sağlayacağız. Kılıçdaroğlu konut satışı yasaklanacak söylemler şimdiden konut satışlarını durdurdu. Bunlar yasakçı zihniyet. Bunların demokratik olduğuna bakmayın. Yasakçı zihniyet ile sorun çözülmez. Antalya'da İstanbul'da Wall Street Journal'a çok farklı şeyler söylüyorlar. Yasaklamakla çözüm olmaz. Söz uçar eser kalır Eserleriniz ile konuşur. Bizim eserlerimizi anlatmaya nefes, mürekkep yetmez. Türkiye bugün gücü geniş coğrafyalara uzanan bir aktör. "dedi

TÜRKİYE ARTIK ZİNCİRLERİNİ KIRDI'

Türkiye'nin son 21 yılda kaybettiği özgüveni yeniden kazandığını vurgulayan Çavuşoğlu"Azerbaycan da Türk dünyası da kazandı. Bu millet neler yaptığını ve neler yapabileceğini de hatırladı. Türkiye bugün küresel pazardan daha fazla pay alıyorsa, ürettiği ürünlerden daha fazla pay alıyorsa, İHA, SİHA'lar Kızılama ve Kaan stratejik yeteneklerimizi güçlendiriyorsak bunlarla gurur duymalıyız. Bunları bizim insanımız yaptı. Yapamazlar dedikleri her şeyi yaptık. Türkiye artık zincirlerini kırdı. Üretmiyorsak bile üretiriz diyoruz. Bunları söylerken muhalefete sesleniyoruz. Siz de gururla söyleyin. Biz istersek yaparız. Bugünlere kolay gelmedik. Kolay kolay da bu kazanımlarımızdan vazgeçmeyiz. Günlük siyaset uğruna başarılarımızı dillerine doluyorlar. Kendi kabuğumuzu kırıp dünyaya kafa tutan Türkiye ve insanına yeni bir gelecek inşa edecek olan motivasyonumuzu bozmayın. Bari sahip çıkmıyorsanız gölge eylemeyin. Devlet algı operasyonları ile değil, milli politika ile yönetilir. Türkiye'nin milli güvenliği, toprak bütünlüğü günlük siyasete alet edilecek konular değil. Onlarca yıllardır askerimizi, polisimizi şehir eden PKK bir terör örgütü değil mi? 15 Temmuz'da FETÖ' cüler devletimizi, demokrasiyi ele geçirmeye çalışmadılar mı? 251 insanımızı şehit etmediler mi? Kasetleri ile Türk siyasetini dizayn etmeye çalışmadılar mı? Bu hainler Türkiye'nin sırlarını başkalarına vermeye kalkmadı mı? diye konuştu

TÜRKİYE'Yİ DAHA DA YÜCELTECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu'nun arkasında yer almak zorunda bırakılanlarında bu durumdan çok rahatsız olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu şöyle devam etti

"Erdoğan karşıtlığı bunların gözünü kör, kulağını sağır etmiş. Alman ve Amerikan basını attığı manşetlerle Erdoğan'ı ve güçlü Türkiye'nin hangi çevreleri istemediğini açıkça ele veriyor. Başkalarının dümen suyuna girmeyen diplomasiden, Erdoğan ve Türkiye'den mi tedirginsiniz? Küresel refahtan Türk'e düşen payın artmasından mı sancılısınız? Sınır ötesi hareket kabiliyetleri kazanmış bir Türkiye'den mi rahatsızsınız? Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu da rahatsız ki Suriye'den çekileceğiz diyor. Eğer öyleyse sizi uyaralım. Korkulu, huzursuz ve tedirgin olmaya devam edeceksiniz Boşuna uğraşıyorlar. Biz durmayacağız. Daha çok yolumuz var. Türkiye'yi daha da yücelteceğiz. Bu milleti muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracağız. Biz Türkiye yüzyılı derken aslında tüm dünyaya hodri meydan diyoruz. Asırlık cumhuriyetimiz ile yeni yüzyılımız ile tüm dünyayı Türk yüzyılı yapmaya hazırız. Bizim iş birliği yapanlara kapımız açık. Erdoğan'ın inşa ettiği yeni Türkiye'nin sesi Cumhur İttifakı ile her coğrafyada sesimiz daha çok, gür çıkacak. Bu millet derin feraset sahibi olduğunu gösterdiği gibi 14 Mayıs'ta dosta, düşmana gösterecek. Hep birlikte çalıştıkça büyüyecek, büyüdükçe güçlenecek, güçlendikçe çağa yön verecek. Tarih gösterdi ki Anadolu ilerlerse dünya ilerler. Türkiye varsa, barış, insanlık, şefkat var.

CHP'DE ATATÜRKÇÜ KALDI MI ?

Kılıçdaroğlu, 'Ruslara yaptırım uygulayacağız' diyor. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünü ne çabuk unuttu. CHP'de Atatürkçü kaldı mı? Atatürk'ten bahsedenlerin hepsini temizlediler. PKK'ların talepleri üzerine temizlediler. Sen yaptırım uygulayacaksın, Antalyalı çiftçi, turizmci kaybedecek. Benim kazancım ne? Batıya yaranmak için o tüm dünyanı imrendiği denge politikasından niye vazgeçelim? Kılıçdaroğlu daha yaptırım lafını ağzına aldığı andan itibaren Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 80 azalma oldu. Bunlar sorumsuz. Bunların vatan, turizm derdi yok. Bunlar çiftçinin derdi ile dertlenmez. 14 Mayıs'ta milletimiz bu akılsızlara öyle bir demokrasi tokadı atacak ki akılları başına gelecek. Kılıçdaroğlu Azerbaycan'ı by-pass edecek projelerle ortaya çıkıyor. Sizin Azerbaycan ile derdiniz ne? Türkiye, Ermenistan ile savaştayken, Kılıçdaroğlu, 'Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerden ne beklersiniz?

TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNE İHTİYACI VAR

"Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğine ihtiyacı var" diye Çavuşoğlu şunları söyledi:

14 Mayıs'ta güçlü ve müreffeh bir Türkiye için oy vereceğiz. Birliğimizi, demokrasimizi, birliğimizi yüceltmek için oy vereceğiz. Cumhuriyetin tüm kazanımlarını heba etmek isteyenlere karşı cumhuriyetimizi korumaya var mıyız? FETÖ'cüleri, PKK'ları sandığa gömmeye var mıyız? Taş üstüne taş koymaya, aş üstüne aş koymaya iş üstüne iş üretmeye var mıyız? Öyle ise başlasın Alanya ve Antalya'nın yüzyılı. Erdoğan ile başlasın Türkiye Yüzyılı. Öyle ise Cumhur İttifakı ile başlasın Türk dünyasının asrı, Türk'ün şahlanışıdır.