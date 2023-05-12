Bakan Soylu: Terör gruplarında hareket görüyoruz, seçim akşamına ilişkin kendi aralarında konuşma var

Amerika en başından beri bu seçime müdahale ediyor. Biden, 2016'da darbe ile bu işi yapamadık, bu sefer darbe ile değil seçim ile gerçekleştireceğiz dedi. Temel mantık İnce eskiden CHP'nin adayı onu çekersek biz ona giden oyları almış oluruz. Siyasetin okuması böyle değildir. CHP'nin aldığı oyların önemli bölümü oraya yönelmiştir zaten. Geçmişte bu partilere oy verenlerde ciddi bir konsolidasyon var. Diğer oylar da protesto oylar, sandığa gitmeyecek ve kararsız oylar. Kararsız oylarda da adaylar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyenler öbür oylara yöneliyor. Bizim bazı politikalarımızı beğenmeyenler öbür tarafa yöneliyor. FETÖ hala devrededir. Depo kayıtlarla devrede. cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bir adaya operasyon çekiliyor. bu operasyonu millet görüyor. Burada bir operasyon olduğu görülmektedir.

"FAİLİ FETÖ VE ABD'DİR"

Kılıçdaroğlu 17 25'te de eline kasetleri eline alıp sonra bu kasetler gerçek değildi dedi. Kendine ait koruma kalkanı oluşturuyor. Kendisine ne söylemişlerse bize ulaştırdığı bir korkusu da yok. Bize ulaştırır biz de gerekli çalışmayı yapardık. 17-25'te ortaya çıkan o adımları kendisi çıkıp kumpas dedi. Bir meseleyi birkaç defa yorumlayabilen bir kişi var karşımızda. İnce'yi de o sofraya bekliyor. Siyasetin bu kadar kirletildiği bir dönem az yaşanmıştır. Her türlü meseleyi devreye sokuyorlar. İnce'nin kaydı da yurt dışındaki hesap üzerinden gönderilmiş. Aradaki fark büyük olacak. 4 buçuk 5 puanlık bu fark da aşılacak. Bu çirkin üslup ve FETÖ işlerini gerçekleştirenler de dumura uğrayacak. ABD'nin bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptığını uçan kuş biliyor. Bu seçimde İnce bir saldırıya uğramıştır saldırı dışarıdan gelmiştir, kim tarafından üretildiği bellidir. Faili FETÖ ve ABD'dir.