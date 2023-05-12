Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı! 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek

20 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDECEK

Camimizde toplamda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Atölyeleri kütüphanesi ve kafeteryası ile her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Camimize sahip çıkan, bu eseri ihya eden kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Pazar gününü de unutmuyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.