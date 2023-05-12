Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir paylaşım yaptı. "Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık." diyen Başkan Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımından satır başları:

Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız.