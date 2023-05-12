Başkan Erdoğan’a yönelik skandal paylaşımlara gözaltı: Hesabından terör propagandası çıktı

İstanbul Emniyet'i sanal devriye ekipleri Sosyal medya üzerinden yaptıkları denetimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sultangazi'de yapacağı ziyaret öncesinde akıl almaz paylaşımlar yapan bir profil tespit etti. Herkese açık bir şekilde paylaşımlar yapan Emre K. rumuzlu hesapta 'Hiç bir karede olsan ERDOĞAN fotoğraf çekmeyin yoldaşlar merak etmeyin, Sultangazi'ye geleceksen ölümün hazır. Ölümün hazır ve Erdoğan Cuma günü Sultangazi merkeze geliyor yani Sultangazi'de öleceksin' gibi paylaşımlar görüldü.

Aynı şekilde paylaşımları içerisinde terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmesi üzerine yapılan araştırmalarda hesabın Yunus A. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

TERÖR ŞUBE DEVRALDI

Kimliği tespit edilen şüpheli aynı gün Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerince gözaltına alındı.

Konu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu nöbetçi savcısı talimatıyla şahsın tahkikatı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne devredildi. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.