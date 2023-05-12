CHP, Ankara mitinginde israfın dibine vurdu: Miting için ücretli ilan!

"KAZANAMAYACAĞINI ANLAYANLAR BU TİP İŞLERE GİRİŞİYOR"

Tepkisini dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "AK Parti'nin Ankara'da düzenlediği Büyük Ankara Mitingi'ne AK Partiye gönül vermiş, vatan, millet aşkı ile yanan milyonlarca insan katılırken bunlar anca kasetle, kumpasla, parayla işlerini yaptırmaya çalışır. Mansur Yavaş MHP'den ayrılırken yazdığı mektupta 'MHP'yi CHP'lileştiriyorsunuz' diyerek tepki göstermişti. Ancak ilk işi seçimlerde CHP'den aday olmak oldu. Ardından CHP zihniyetini nasıl benimsediyse hemen onlar gibi davranmaya başladı. Ankaralı vatandaşlardan aldığı yetkiyi kötüye kullanıyor. Kazanamayacaklarını anlayanlar parayla işlerini halletmeye çalışıyor. Yavaş hem hak yemeyeceğim, yedirmeyeceğim, israfa son vereceğim diyor hem de milletin parasını böyle israf ediyor. Milletimiz bu tür işlere prim vermez. 14 Mayıs gecesi bu çirkin işleri yapanlar hak ettiğini alacaktır." ifadelerini kullandı.