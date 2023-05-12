CHP, Ankara mitinginde israfın dibine vurdu: Miting için ücretli ilan!

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak için şehir şehir dolaşmaya devam eden Mansur Yavaş, seçime sayılı günler kala 6'lı masanın Ankara'da yapacağı miting öncesi ilan yayınlattı. Bir işçinin Belka çalışanlarının grubu olan sosyal medya hesabında deşifre etti. Söz konusu ilanda, Yavaş ve ekibinin mitinge 160 TL karşılığında insan toplamaya çalıştıkları açıkça görüldü. Yavaş'ın yayınlattığı ilanda, "Tandoğan'da gerçekleşecek olan mitinge katılım sağlayacak bay-bayan arkadaşlara ihtiyacımız vardır. Ücret 160 TL. Çalışma saati 17.00'de orada olunacak. Sadece 2 saat kadar miting alanında bulunulacaktır" ifadeleri yer aldı.
"BENDEN HABERSİZ NUMARAMI ORAYA YAZMIŞLAR"
SABAH olarak söz konusu ilana ilişkin detayları öğrenmek amacıyla ulaştığımız ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, "Benim bu konuyla hiçbir alakam yok. 3 gündür bu ilan yüzünden telefonumu kullanamıyorum. Yarın bu konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Benden habersiz numaramı oraya yazmışlar." dedi.
"KAZANAMAYACAĞINI ANLAYANLAR BU TİP İŞLERE GİRİŞİYOR"
Tepkisini dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "AK Parti'nin Ankara'da düzenlediği Büyük Ankara Mitingi'ne AK Partiye gönül vermiş, vatan, millet aşkı ile yanan milyonlarca insan katılırken bunlar anca kasetle, kumpasla, parayla işlerini yaptırmaya çalışır. Mansur Yavaş MHP'den ayrılırken yazdığı mektupta 'MHP'yi CHP'lileştiriyorsunuz' diyerek tepki göstermişti. Ancak ilk işi seçimlerde CHP'den aday olmak oldu. Ardından CHP zihniyetini nasıl benimsediyse hemen onlar gibi davranmaya başladı. Ankaralı vatandaşlardan aldığı yetkiyi kötüye kullanıyor. Kazanamayacaklarını anlayanlar parayla işlerini halletmeye çalışıyor. Yavaş hem hak yemeyeceğim, yedirmeyeceğim, israfa son vereceğim diyor hem de milletin parasını böyle israf ediyor. Milletimiz bu tür işlere prim vermez. 14 Mayıs gecesi bu çirkin işleri yapanlar hak ettiğini alacaktır." ifadelerini kullandı.