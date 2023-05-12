CHP’nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5’i PKK’dan beter

HDP İLE İTTİFAKA SERT TEPKİ

CHP'nin HDP ile ittifak yapmasına ise, özellikle partinin Atatürkçü ve ulusal kesiminden tepkiler yükseldi. Parti yöneticlleri ise bu tepkileri yumuşatmak için her fırsatta HDP güzellemesine devam ediyor.

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Son olarak Yalova adayı Tahsin Becan verdiği bir röportajda HDP güzellemesi yapmak için skandal ifadelere imza attı.