Yüreğir İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan otobüs işletme müdürlüğüne gece saat 22.38'de gelen CHP Adana İl Başkanlığı'na ait seçim otobüsü pompalıların bulunduğu yere park etti. Bu sırada belediyeye ait bir otobüste seçim otobüsünün önüne aracını getirdi. Otobüs şoförü kendi aracındaki yakıtı hortumla bidona çekti. Bidona doldurulan mazot daha sonra CHP'nin seçim otobüsüne aktarıldı.



CHP'nin seçim otobüsünün mazotunu belediye karşılıyor! Görüntüler ortaya çıktı... | Video





Yaşanan bu usulsüzlük bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Şehmus Uçar, "Güya adaletten haktan hukuktan yana olan halkın adamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsleri Adana Büyükşehir Belediyesi'nde mazot çalarken yakalandı. Adana'ya ve Adanalılara hizmet vermesi gereken mazotu seçim araçlarında kullanarak tüyü bitmemiş yetimin hakkına girmiş oldular. Bu görüntüler sadece bir otobüsü kapsamaktadır bugüne kadar kaç araca kaç liralık akaryakıt vermişler haddi hesabı yok. Zeydan Karalar'dan bu konuyla ilglili açıklama yapmasını bekliyoruz. Kendileri yapınca her şey mübah oluyor. Bu olayın peşini bırakmayacağız ve Adanalıların hakkını yedirtmeyeceğiz" dedi.