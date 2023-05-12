Deprem bölgesindeki 6 il Doğu statüsüne alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya illerde görevli personelin burada çalıştıkları sürede şark görevi hizmetinden sayılması kararı ardından Osmaniye ve Kilis'in de 2. bölge Doğu statüsüne alınması yönünde karar çıktı. Ayrıca; deprem bölgesinde görev yapan ve deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan emniyet teşkilatı çalışanlarının talepleri doğrultusunda 10 bin personelin tayin işlemleri gerçekleşmişti. 2023 yılında yapılacak POMEM müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1/1/1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 1/1/1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde yaş sınırı genişletildi.
Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem ardında da saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.
Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 11 ili ve yaklaşık 14 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depreminden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçti.
OSMANİYE VE KİLİS ŞARK STATÜSÜNE ALINDI
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme' yönetmeliğinde personellerden gelen talepler doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldı. Resmî Gazete de onaylanan yönetmelikte yer alan değişikliklerde; depremden etkilenen Kilis ve Osmaniye il ve ilçeleri 2. bölge (şark) statüsüne alındı.
İkinci şark görevine giden Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde personel hariç diğer rütbelerdeki personelin hizmet sürelerinde düzenleme yapıldı. Bu kapsamda ikinci şark görevine giden personelin hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 4 yıl, hizmet süresi 5 yıl olan birimlerde 3 yıl, hizmet süresi 4 yıl olan birimlerde 2 yıl, hizmet süresi 3 ve 2 yıl olan birimlerde 2 yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış olacak.
POLİS OLMANIN YAŞ SINIRI GENİŞLETİLDİ
Resmî Gazetede yayınlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğine eklenen geçici madde ile, 2023 yılında yapılacak POMEM müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1/1/1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 1/1/1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde yaş sınırı genişletildi.
DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLİ POLİSLER UNUTULMADI
Depremin yarattığı tahribatı kaldırmak ve illeri tekrar ayağa kaldırılması noktasında devlet bütün kurumlarını seferber etti. Bu noktada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda deprem bölgesinde görev yapan ve deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan emniyet teşkilatı çalışanlarının talepleri alınmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı, çalışmalarını titizlikle yürüterek personellerin ihtiyaçları ve istekleri karşılayacak şekilde sonuçlandırıldı. Deprem bölgesin görevli 10 bin polisin tayinlerini gerçekleştirerek istekleri yerine getirilmişti.