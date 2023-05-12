Deprem bölgesindeki 6 il Doğu statüsüne alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya illerde görevli personelin burada çalıştıkları sürede şark görevi hizmetinden sayılması kararı ardından Osmaniye ve Kilis'in de 2. bölge Doğu statüsüne alınması yönünde karar çıktı. Ayrıca; deprem bölgesinde görev yapan ve deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan emniyet teşkilatı çalışanlarının talepleri doğrultusunda 10 bin personelin tayin işlemleri gerçekleşmişti. 2023 yılında yapılacak POMEM müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1/1/1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 1/1/1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde yaş sınırı genişletildi.

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem ardında da saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 11 ili ve yaklaşık 14 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depreminden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçti.