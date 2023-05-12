Haberler Gündem Haberleri FETÖ’cüler iş başında: Muharrem İnce’yi böyle yıprattılar! 13 sosyal medya hesabı tespit edildi
Giriş Tarihi: 12.5.2023 15:28 Son Güncelleme: 12.5.2023 15:56

FETÖ’cüler iş başında: Muharrem İnce’yi böyle yıprattılar! 13 sosyal medya hesabı tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit etti. Ayrıca, fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alinmiş görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit belirlendi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’cüler iş başında: Muharrem İnce’yi böyle yıprattılar! 13 sosyal medya hesabı tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında özellikle 09-10 Mayıs tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edildi.

GÖRÜNTÜLER VE DEKONTLAR SAHTE ÇIKTI

Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alinmiş görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edildi. Bu kapsamda provokatif ve asilsiz belgeleri sosyal medya üzerinden paylasan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespit edildi.

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FETÖ’cüler iş başında: Muharrem İnce’yi böyle yıprattılar! 13 sosyal medya hesabı tespit edildi
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