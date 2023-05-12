Grafiklerle anlık seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak! Tek tıkla il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları...

SONUÇLAR ANLIK OLARAK AKTARILACAK

Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekildi ancak oy pusulasında yer almaya devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.

64 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.