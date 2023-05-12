HDP'lilerin ölümle tehdit ettiği vekil adayı SABAH'a konuştu! "Kimse bizi yolumuzdan döndüremez"

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, yanındaki partililer ile birlikte dün Seyhan ilçesi Gülpınar ve Dumlupınar Mahallesi'nde esnaf gezisi yaptı. Esnafa AK Parti milletvekili adayı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Yurduseven'e kimliği belirlenemeyen bir esnaf, "Biz mermi manyağı yaparız. Senin resimlerini delik deşik ettim. Kafana mermi yağdırırım. Boğazını keseriz. Buradan gidin" diyerek tehditler savurdu.
DİĞER ESNAFLAR ARAYA GİREREK YATIŞTIRDI
Yurduseven kendisini tehdit eden kişiye "Biz selamlaşmaya geldik. Böyle bir şey olur mu? Çok ayıp. Çocuğunuz yaşındayım" yanıtını verdi. Esnaf ile partililer arasında yaşanan gerginliği diğer esnaflar araya girerek yatıştırdı. Yaşadığı olayı SABAH'a anlatan ve kendisini tehdit eden kişi hakkinde suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Yurduseven, şunları söyledi:
"KİMSE BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ"
"Kurt seçmeniniz her şeyin farkında. Bunlar masum insanlara kurşun yağdırmayı iyi bilirler. Biz korkmuyoruz. Son dakikaya kadar seçim çalışmalarına ve AK Partimizin bugüne kadar yaptıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanınız 20 senedir iftiraların en alasını yaşadı. Gerek gezi olayları gerek 15 Temmuz hain darbe girişimi, ama hiçbir şey onu yolundan döndüremedi. İşte biz böyle bir liderin yol arkadaşlarıyız. Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan döndüremez."
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