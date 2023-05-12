HDP'lilerin ölümle tehdit ettiği vekil adayı SABAH'a konuştu! "Kimse bizi yolumuzdan döndüremez"

DİĞER ESNAFLAR ARAYA GİREREK YATIŞTIRDI

Yurduseven kendisini tehdit eden kişiye "Biz selamlaşmaya geldik. Böyle bir şey olur mu? Çok ayıp. Çocuğunuz yaşındayım" yanıtını verdi. Esnaf ile partililer arasında yaşanan gerginliği diğer esnaflar araya girerek yatıştırdı. Yaşadığı olayı SABAH'a anlatan ve kendisini tehdit eden kişi hakkinde suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Yurduseven, şunları söyledi: