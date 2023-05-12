‘Her biri FETÖ ile anılıyor’

İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Ali Uykur, zehir zemberek sözlerle adaylıktan istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medyadan bir video yayınlayan Uykur, parti içinde bazı şeylerden inanılmaz derecede rahatsız olduğunu dile getirdi. Uykur, "Ben partiye 10 bin üye ile geldim. Meclis Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Meral Akşener tarafından rozetim takıldı ve toplamda 25 bin üye ile geldim. Bu yapılan rahatsızlıktan dolayı 100 bin kişiyle, 500 bin kişiyle gitmesini de bilirim. Konu vatansa benim için gerisi hiç önemli değil" dedi. Uykur, "Devlet tarafından FETÖ bağlantısı tespit edilmiş insanlar hâlâ neden genel başkanın özel kalemi veya en yakınında? Bunları anlamakta güçlük çekiyorum ve bunlardan rahatsızım" dedi.