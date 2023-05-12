“Karadeniz insanı merttir, PKK’ya asla boyun eğmemiştir”

CHP Yalova 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Becan bir röportajda "CHP-HDP ortaklığı ve PKK'nın desteğiyle ilgili CHP-HDP ile kol kola yürüyor mu sorusuna verdiği cevapta, "Bizleri çok iyi tanıyan arkadaşlar var. Diyorlar ki HDP ile kol kola girdiniz. Klasik bir laf. Ben onlara şunu söylüyorum; Trabzon'luyum, Karadenizliyim. Tüm Karadenizliler yüzde 100'ü doğru mu diye soruyorum? Tabi aldığım cevap hayır diyor. Onların içine yüzde 5, yüzde 3'lük kesim PKK'dan beter, bilemezsiniz ki! İnsanları genelleştirmek doğru değil" ifadelerine yer verdi. CHP Yalova 1. sıra adayı Tahsin Becan'ın skandal açıklamasına Trabzon'lular tepki gösterildi.

TRABZON'LULARI BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE AYNI KEFEYE KOYMAK ADİLİKTİR, ŞEREFSİZLİKTİR

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Dehşet verici bir açıklama. Bu milletvekili adayı değil olsa olsa bir meczuptur. Karadenizlileri dolayısı ile Trabzon'luları bölücü terör örgütü PKK ile aynı kefeye koymak adiliktir şerefsizliktir. Bu ülkenin vatanına bayrağına devletine en sadık insanlarına hakarettir. Bu milletvekili adayı CHP'nin PKK ile ilişkisinden cesaret alarak partisine ve liderine yalakalık etmek için bu şekilde konuşmaktadır. Buna tüm hemşehrilerimiz sandıkta tepki göstermelidir. CHP, Karadenizlileri PKK ile eş değer görecek derecede zıvanadan çıkmıştır" dedi.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu ise, Karadeniz insanı bu skandal açıklamayı asla kabul edemez. Ülke için canla başla her türlü mücadeleleri veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her yerde memleket için mücadelelerimizde Karadeniz insanı hep yanında olmuştur' ifadesi vardır. Karadeniz insanını tanımayan, Karadenizli'yim diyen bir milletvekili adayının yaptığı bu açıklamayı nefretle kınıyoruz" diye konuştu.

BUNLAR SİYASET YAPMIYOR, ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR

Esnaf Abdurrahman Öztürk, "Bu skandal açıklamayı yapan milletvekili adayı kesinlikle Trabzon'lu olamaz. Bırak Trabzon'lu olmasını Karadenizli olamamış. Burada, Karadeniz coğrafyasında PKK hiç barınamamıştır. Geçmişini bilmeyen bir kişi milletvekili adayı olmuş ama boş. Bunlar siyaset yapmıyor, ülkeyi karıştırmak için uğraşıyorlar. O CHP milletvekili adayının CHP klasiği olarak bu tür skandal açıklamasını esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Şenol Mert Uzun ise, "Bir milletvekili adayının kabullenmesi güç skandal bir açıklamadır. Karadeniz insanı merttir. PKK'ya asla boyun eğmemiş, bölgemizde barınmasına müsaade etmemiştir. Karadeniz'de PKK ile mücadele en başta olmuştur. Bu skandal açıklamayı kesinlikle tasvip etmiyorum" dedi.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ise, Karadeniz; ülkesinin birliğine, dirliğine, bütünlüğüne sahip çıkan; vatan ve bayrak sevgisiyle yaşayanların yurdudur. Karadeniz, vatan hainlerine yüz vermeyen, her daim terörün ve yandaşlarının karşısında duran vatan; söz konusu vatansa gerisi teferruattır, anlayışını şiar edinmiş vatan evlatlarının yaşadığı coğrafyadır. Karadeniz'in vatan ve millet sevdasından rahatsızlık duyanların yapmış olduğu hadsizliği kendilerine iade ediyorum. Rahatsızlıklarını da anlıyoruz. HDP ile kol kola giren, koltuk uğruna terörle kapalı kapılar ardında pazarlık yapan kendileridir. Her ortamda terör örgütünün temsilcilerine arka çıkan, terör örgütüne şirin gözükme adına kılıktan kılığa girenler kendileridir." diye konuştu.