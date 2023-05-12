Katliamı’nın 7. yılında acılar ilk günkü gibi taze!  “Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız”

Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında terör örgütü PKK mensupları, 12 Mayıs 2016 tarihinde kırsal alandan bir firmaya ait kamyonu gasp ederek yaklaşık 15 tonluk bombayı araca yüklemiş, bomba yüklü araç içindeki PKK'lılarla birlikte Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi'ne gelmişti. Köylülerin şüphelenmesi üzerine araçtaki PKK'lı teröristler ile köylüler arasında tartışma yaşanmış, olayın ardından teröristler, bomba yüklü kamyonu Dürümlü mezrasına doğru yönlendirmişti. Köylüler tarafından takibe alındığını ve kaçamayacaklarını anlayan PKK'lı teröristler, içinde 15 ton patlayıcı bulunan kamyonu infilak ettirmiş, olayda hepsi akraba olan 16 kişi ölmüş, 26 kişi ise yaralanmıştı.

Olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen köylüler acının ilk günkü gibi olduğunu söyledi. Katliamda hayatını kaybeden 16 kişinin akrabaları olduğunu belirten Muhammet Yaman, her yıl dönümünde acılarının ilk günkü gibi taze olduğuna dikkat çekti. Bu olayın ardından devletin gözyaşlarının hiç dinmediği köylülerin yanında olduğunu ve destek verdiğini kaydeden Yaman, "Bugün 12 Mayıs terörün yaşattığı katliamın ardından 7 yıl geçti. Aileler halen gözyaşı döküyor. Önümüzde bir kritik seçim var, biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız ve destekliyoruz" dedi.