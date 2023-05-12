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Giriş Tarihi: 13.5.2023 04:45

Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 127 sözleşmeli personel alımı yapılacak

AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 36 büro personeli, 62 koruma ve güvenlik görevlisi ile 29 temizlik personeli alınacak.

Başvurular 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabiliyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alacak
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