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Giriş Tarihi: 12.5.2023 10:57

Memleket Partili Yusuf İhsan Atasun MHP’ye katıldı

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun, MHP’ye katıldı. Adaylıktan istifa ettiğini belirten Atasun, “Bundan sonra MHP çatısı altında yoluma devam edeceğim” dedi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Memleket Partili Yusuf İhsan Atasun MHP’ye katıldı

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili adayı Yusuf İhsan Atasun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylıktan istifa ettiğini duyurdu. Yoluna bundan sonra MHP çatısı altında devam edeceğini belirten Atasun paylaşımında; "Bugün yaşanan gelişmeler neticesinde, Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine Memleket Partisi Milletvekilliği adaylığından çekiliyorum. Yoluma, şehrimize daha faydalı olacağına inandığım, aynı tribün çatısı altında bulunduğum, Kayseri için en çok çalışan Milletvekili Baki Ersoy ile MHP çatısı altında devam edeceğim" ifadelerinde bulundu.

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Memleket Partili Yusuf İhsan Atasun MHP’ye katıldı
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