Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt’ten Başkan Erdoğan’a destek kararı

Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Künt, yaptığı yazılı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kaset kumpası ve gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldığını belirtti.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİM"

Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı olarak memleketin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlünün razı olmadığını vurgulayan Künt, şunları kaydetti:

"Tarafımı milli olan siyasetten, yani Cumhur İttifakı'ndan yana belirliyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim. Memleket Partisi İl Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum."

AK Parti Aksaray İl Başkanlığını ziyaret eden Künt ve beraberindekilere rozet takıldı.