Memleket Partisi Trabzon teşkilatından Erdoğan’a destek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün, kaset komplosuyla Cumhurbaşkanlığı adaylığından istifa etmesinin ardından Memleket Partisi Trabzon il başkanlığından millet ittifakına zehir zemberek açıklama geldi.

Memleket Partisi Trabzon Milletvekili 1.sıra adayı Erkan Armutçu yaptığı açıklamada, "Sevgili basın mensupları arkadaşlar. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Pazar günü çok önemli seçime doğru gidiyoruz. Halkımız sandıkta bir karar verecektir. Türkiye'de bu karar saygı duymak zorundadır. Ben Erkan Armutçu. Memleket Partisi Trabzon 1.sıra milletvekili adayıyım. 45 gündür üzerimize oynanan oyunlar, kumpaslar, FETÖ ve PKK bağlantılı, sözde demokrat olan Millet ittifakından kaynaklı olduğu bütün halkımız öğrenmiştir, biliyoruz. Genel başkanımız Sayın Muharrem İnce bu sebeplerden dolayı üzülerek adaylıktan geri çekilmiştir. Ortadan kalan adaylardan ise biz Trabzon il teşkilatı olarak 19 ilçemiz olmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme kararı aldık.







Bizi bu duruma düşüren, 45 günden beri karalayan Millet ittifakına herhangi bir desteğimiz olmayacaktır. Zaten bu Millet ittifakı PKK'nın siyasi uzantıları ile işbirliği halindedir. Hiçbir Cumhurbaşkanı yoktur ki 300 milyar dolar borç parayla ülke yönetebilsin. Siyasi partiler ve siyasi makamlar ülkenin mihenk taşlarıdır, demokrasinin temelidir. Ama bu kirli kampanyada gördük ki kesinlikle halkımızdan istirham ediyorum ki 1 oy memleket partisine, 1 oy Recep Tayyip Erdoğan'a versin. Ülkenin çıkarları doğrultusunda şuanda Cumhurbaşkanı adayları içerisinde maalesef ki ülke, vatan, din için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başka çıkar yol kalmamıştır. Sözde demokrat millet ittifakı FETÖ ve PKK bağlantılı 45 gün boyunca durmadan üzerimize gelip, atılmayan bir iftira kalmamıştır. Bu yüzden dolayı Memleket Partisi olarak ilkelerimizden vazgeçmeyerek yine Atatürk, yine vatan, yine millet diyoruz. Pazar günü yapılacak olan seçimde vekil oylarınızda partimize, Cumhurbaşkanlığı oylarında ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermenizi bekliyoruz" dedi.