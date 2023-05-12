Memleket Partisi’nden AK Parti’ye katıldılar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Aksaray'da partiden toplu istifalar yaşandı. Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt görevinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Aksaray İl Başkanlığına gelen Künt'e AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk parti rozetini taktı.

AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, "Teşkilat mensubu kardeşlerimiz partisinden istifa ederek AK Partimizi destekleyeceklerini açıkladı. Bugünde rozetlerini takarak partimize üyeliklerini gerçekleştirdik. Birlikte durmak yok yola devam diyeceğiz. Kendisine ve ekibine bu süreçte bizlere destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi.