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Giriş Tarihi: 12.5.2023 10:09 Son Güncelleme: 12.5.2023 10:46

Merdan Yanardağ'a paylaşımı nedeniyle soruşturma

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir grubun suikast yapmak için Türkiye’ye girdiğine ilişkin iddiayı içeren paylaşımına resen soruşturma başlatıldı. Yanardağ “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Merdan Yanardağ’a paylaşımı nedeniyle soruşturma

Merdan Yanardağ twitter hesabından 12 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı,"1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." Paylaşıma soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşımı yapan Yanardağ hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı. Mervan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

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Merdan Yanardağ'a paylaşımı nedeniyle soruşturma
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