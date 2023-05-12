Merdan Yanardağ’a paylaşımı nedeniyle soruşturma

Merdan Yanardağ twitter hesabından 12 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı,"1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." Paylaşıma soruşturma başlatıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşımı yapan Yanardağ hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı. Mervan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.