MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK Kılıçdaroğlu’yla yol yürüyor

"FETÖ, KILIÇDAROĞLU'NA UMUT BAĞLIYOR"

Bahçeli, cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti birlikte ihya edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aksaraylı kardeşlerim, sıra ve yetki hepinizde. Söz ve karar sizin. Ülke ve gelecek sizin. Vatan ve bayrak sizin. Devlet ve millet sizsiniz. Ne var ki geleceğinizi ve geçmişimizi karalamak isteyenler var. Zilleti, 'zemzem' diye servis edenler var. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Kervan yağmacıları, istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyor. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor."

"KILIÇDAROĞLU'NUN DEMOKRASİ İDDİALARI YALANDIR"

Bahçeli, sosyal medyada Türkiye'ye savaş açıldığını, bütün FETÖ'cü ve Türkiye düşmanı yılan ve çıyanların iftira ve itibar suikastlarıyla insanlık değerlerini çiğnediğini anlattı.

Bunların Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yaptığını aktaran Bahçeli, "İnsanların mahremiyeti, özel hayatı, hak ve özgürlükleri en adi şekilde hedef alınmaktadır. FETÖ, geçmişteki hak ve hukuk ihlallerine bugünlerde yenilerini eklemektedir. Haysiyet cellatları kumpaslarını sürekli derinleştirmektedir. Zillet ittifakı ve adayı Kılıçdaroğlu ahlaksızlığın ve her türlü kanunsuz ilişki ağlarının göbeğindedir. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi iddiaları yalandır, adalet ve özgürlük sözleri baştan ayağa kandırmacadır." diye konuştu.