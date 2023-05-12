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Giriş Tarihi: 13.5.2023 04:40 Son Güncelleme: 13.5.2023 04:41

MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

AA
MSB açıkladı: 2 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor."

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MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz
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