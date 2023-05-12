Muharrem İnce daha fazla direnemedi: Başarısızlığa bahaneleri kalmasın diye çekildim

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hakkında çıkan iddialar nedeniyle partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Kendisine iftira atıldığını söyleyen İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Partililerden CHP'ye sert tepki geldi. Hakkında çıkan iddiaları partisinin genel merkezinde yanıtlayan Muharrem İnce, "45 yıllık siyasi hayatımda son 45 günde bana yapılan haksızlıkları hiç görmedim" dedi. "Sahte haberler, sahte görüntüler" diyerek kendisine itibar suikastı yapıldığını söyleyen İnce şöyle devam etti:"Memleket Partisi, Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, istedikleri kadar montaj dekont yapsınlar. En son geldiği nokta 'O çekilemez, Saray'dan para aldı' diyenler var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin suçunu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın." İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından alana toplanan Memleket Partililer, "CHP'yi sandığa gömeceğiz" diye slogan attı. Alandaki Memleket Partili bir kadın, "Benim şehidim var. Terörü destekleyen, terörün karşısında duramayan hiçbir partiye oy vermem" diyerek isyan etti.Adaylıktan çekilen İnce'ye yurtdışında verilen oylar geçerli olacak. 14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak. İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2'nci tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.